شكرا لقرائتكم خبر عن نادر شوقي: تحديد مصير محمد محمود بالأهلي آخر الموسم ولا توجد مشاكل مع موسيماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نادر شوقي، وكيل محمد محمود لاعب النادي الأهلي، أن موكله وقع عقود التجديد على بياض، قائلا، "النادي الأهلي مبيضحكش على حد عكس أى نادٍ".

وقال نادر شوقى، فى تصريحاته إذاعية، "فى الطبيعي التوقيع على بياض يتم بعدما يكون هناك اتفاق على التفاصيل المالية، ولكن لا أستطيع فعل ذلك مع أى نادٍ آخر، وكما قلت سابقا النادي الأهلي مبيضحكش على حد".

وأضاف شوقى، "محمد محمود نفسه يرد جزءاً من جميل الأهلي عليه، خاصة بعد إصابته ووقوف الأهلي بجانبه". مشددا على أن "التحدى لمحمد محمود هو أن يكون قد التى شيرت الذى يرتديه وهو رقم 22 ".

وعن تجديد تعاقده ورحيله على سبيل الإعارة رد شوقى قائلا، "محمد محمود جدد علشان يكمل مع الأهلي، تلقينا عروضاً كثيرة منذ بداية الموسم لكننا رفضنا."

وعن وجود مشاكل مع موسيماني رد قائلا، "لا توجد أى مشاكل بينه وبين موسيماني، ومن الطبيعي أى لاعب فى أى مكان بالعالم لا يشارك أساسياً يكون نفسه يشارك ولكن لا توجد علاقة متوترة بينه وبين موسيماني، فى تاريخ محمد محمود معملش مشكلة".

وعن طلب نادر شوقي مشاركة محمد محمود أساسيا رد قائلا، "الأهلي نادٍ كبير وكل شخص له مسئولية محددة وهقول لمين يلعب أساسيا؟".

واختتم حديثه قائلا، "فى نهاية الموسم سنعرف مصير محمد محمود مع الفريق ونرى فنيا خطوته المقبلة".