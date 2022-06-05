شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو رضا يتوج ببرونزية الرانك الدولى للمصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج عمرو رضا، لاعب منتخب المصارعة، بالميدالية البرونزية ببطولة الرانك الدولى التي تقام بكازاخستان، ليضيف الميدالية الثانية لمصر فى البطولة، بعدما فازت سمر حمزة بالفضية.

ووصل عمرو رضا لمباراة البرونزية بعدما فاز فى أول مباراة بالبطولة أمام بطل آسيا، ثم خسر من لاعب منغوليا، ليلتقى بعدها على الميدالية البرونزية.

واكتفت سمر ححمزة بالمركز الثانى والميدالية الفضية فى منافسات البطولة بعدما خسرت بنتيجة 6/17 بالتفوق الفنى أمام البيرى كيزى.

واحتلت سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة المركز الثالث فى التصنيف العالمى للاتحاد الدولى للعبة، بعد انتهاء منافسات البطولة الأفريقية التى أقيمت بالمغرب، بينما احتلت لاعبة الولايات المتحدة المركز الأول، وحلت لاعبة قيرجستان المركز الثانى، ثم سمر حمزة فى المركز الثالث.