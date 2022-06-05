شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل زيارة رئيس نادي وفاق سطيف للأهلى.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر عبد الحكيم سرار، رئيس نادي وفاق سطيف الجزائري، تأجيل زيارته للنادي الأهلي لموعد سيتم تحديده خلال الساعات المقبلة، حسب ظروف مسئولى القلعة الحمراء ورئيس النادي الجزائري.

وكان من المقرر أن يزور رئيس نادي وفاق سطيف النادي الأهلي ظهر اليوم، الأحد، لكن الزيارة تأجلت بسبب ظروف خاصة بالطرفين، ليتم الاتفاق على تأجيلها وسيتم الإعلان عن موعدها خلال الساعات المقبلة.

يذكر أن الأهلي التقى مع نادي وفاق سطيف في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا النسخة الحالية وفاز المارد الأحمر في لقاء الذهاب برباعية نظيفة في القاهرة قبل أن يتعادل 2/2 في لقاء الودو بالجزائر.