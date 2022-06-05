شكرا لقرائتكم خبر عن 13 معلومة ترصد حصاد مجموعة الصعيد بالقسم الثانى.. أسوان أكثر فوزا وأقل هزيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى نادى أسوان مشواره فى مجموعة الصعيد بالتعادل مع الإعلاميين بهدفين لكل فريق، في المباراة التى جمعتهما فى الجولة الثلاثين من القسم الثانى، ليغرد منفردا بالصدارة برصيد 72 نقطة، فيما هبط نادى بنى سويف رسمياً بعد الهزيمة من الألومنيوم بهدف، ليرافق كل من سوهاج وقنا والبداري إلى القسم الثالث.

ونستعرض حصاد مجموعة الصعيد في 13 معلومة في التقرير التالى..

عدد المباريات: 240 مباراة

الفوز: 160 مباراة "104 داخل الأرض – 56 خارج الأرض"

التعادل: 80 مباراة "28 سلبيا – 52 إيجابيا"

عدد الأهداف: 567 هدفا

الهداف: وليد عطية برصيد 15 هدفا

الفريق المتأهل: أسوان

الأندية الهابطة: سوهاج، بني سويف، قنا، البداري

الأكثر فوزا: أسوان بـ21 انتصارا

الأقل فوزا: قنا والبدارى بـ3 انتصارات

الأكثر تعادلا: المنيا والإعلاميين بـ13 مباراة

الأقل تعادلا: أسوان والبدارى بـ7 مواجهات

الأكثر هزيمة: قنا بـ19 لقاء

الأقل هزيمة: أسوان بمباراتين

وجاءت نتائج مباريات الجولة الثلاثين كالتالى..

ملوى 2/ 1 ديروط

بترول أسيوط 2/ 1 الفيوم

بنى سويف 0 /1 الألومنيوم

شباب طامية 2 /2 كيما أسوان

أسوان 2 / 2 الإعلاميين

قنا 2/ 3 سوهاج

تليفونات بنى سويف 1/ 1 المنيا

البدارى 0/ 2 المدينة المنورة