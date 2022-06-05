شكرا لقرائتكم خبر عن مصرى مقيم بأمريكا يرفض التجنيس ويتأهل لنهائى بطولة كاليفورنيا لكمال الأجسام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح ريمون تادرس، لاعب كمال الأجسام المقيم فى أمريكا، فى الصعود لنهائى بطولة Champion Musclemania ، المقرر إقامتها فى نوفمبر المقبل بكاليفورنيا. وجاء تأهل ريمون بعد الفوز فى قبل النهائى الذى أقيم بأمريكا أمس ، ونجح من خلاله فى الوصول إلى النهائى ليكون المصرى الوحيد المشارك فى منافسات البطولة.

وقال ريمون مايكل، فى تصريحات خاصة لليوم السابع من أمريكا، إنه يلعب فى البطولة باسم مصر، وعُرض عليه اللعب باسم أمريكا لكنه رفض .

وأضاف البطل المصرى، أنه حصل على أفضل وأسرع transformation فى أمريكا والعالم لعام 2021 ، ويقيم فى أمريكا لكن عائلته تقيم بمصر.

وكشف اللاعب عن التحديات التي واجهها قائلا، "نزلت من 140 كيلو جراما إلى 78 كيلو فى عشرة أشهر، وهو ما جعلنى أدخل عالم كمال الأجسام، ودفع العديد من شركات المكملات الغذائية لتقديم عروضها لعمل إعلانات باسمها ولكننى رفضت وقررت الاتجاه لاحتراف كمال الأجسام لأنه حلمى منذ زمن".



ريمون تادرس