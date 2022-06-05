اتحاد الكرة يدرس تقليص عدد الأجانب وشروط جديدة للتعاقد الموسم المقبل

من ناحية أخرى، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم مؤخراً إرسال خطاب رسمي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يؤكد فيه انتهاء مسابقة الدورى العام المصرى للموسم الحالي 2021 -2022 يوم 30 أغسطس المقبل، وجاء خطاب اتحاد الكرة إلى فيفا بعدما أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة جدول مواعيد مباريات الدوري المصري كاملا، على أن تنتهى المسابقة يوم 30 أغسطس المقبل.

وكثرت التساؤلات حول مصير اللاعبين مع الأندية المصرية بعد هذا الخطاب، خاصة الأجانب، وهل يحق للأندية المصرية الاحتفاظ بهم حتى 30 أغسطس، لاسيما الذين تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى، أم يحق لهؤلاء اللاعبين الرحيل يوم 30 يونيو، كما فعل فرجانى ساسى لاعب الزمالك السابق من قبل.

فى هذا الصدد، كشف مسئولو اتحاد الكرة أن هذا الخطاب تم إرساله إلى الفيفا لمساعدة الأندية المصرية على الاحتفاظ بلاعبيها حتى نهاية الموسم، وتعزيز موقف الأندية المصرية لدى الفيفا حال تكرار موقف ساسى، إلا أنه فى نفس الوقت هذا الخطاب لا يجبر فيفا ولا اللاعبين على البقاء حتى 30 أغسطس.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أنه من الوارد أن يرحل أى لاعب أجنبى عن ناديه يوم 30 يونيو، ويتم اللجوء إلى الفيفا، ووقتها يكون فيفا صاحب القرار والحسم فى هذه الأزمة.