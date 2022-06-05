شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأحد 5 / 6 / 2022 العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها، بواليا يقترب من "مصير" بادجي فى الأهلي.. اعرف التفاصيل، و محمد بسام يشترط تحديد مصير أبو جبل قبل الانضمام للزمالك.

بواليا يقترب من "مصير" بادجي فى الأهلي.. اعرف التفاصيل

اقترب الكونغولي والتر بواليا، مهاجم الأهلي السابق المُعار لنادى السيلية القطري، من السير فى نفس طريق السغالي آليو بادجي مهاجم الأهلي الذى رحل نهائياً أمس، السبت، لنادى إميان الفرنسي.

محمد بسام يشترط تحديد مصير أبو جبل قبل الانضمام للزمالك

اشترط محمد بسام، حارس مرمي فريق طلائع الجيش، تحديد مصير محمد أبو جبل حارس الزمالك، سواء بالاستمرار أو الرحيل، حتى يتمكن من تحديد قراره بالانتقال لصفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

فيوتشر يحصن بوبو وعاطف ضد عروض القطبين بعد تفعيل بند الشراء

فعل مسؤولو فيوتشر بند شراء ثنائي وادي دجلة المعار إلى فيوتشر، محمد رضا "بوبو" وأحمد عاطف، وكان فيوتشر قد استعار ثنائي دجلة في بداية الموسم الجاري مع بند بأحقية الشراء مقابل دفع 18 مليون جنيه لكل لاعب.

الأهلى يستغل ملايين ستوك سيتي فى تدعيم النشاط الرياضي وفريق الكرة

يستغل مسئولو النادى الاهلى مبلغ الـ52 مليون جنيه التى انتعشت بها خزينة القلعة الحمراء من نادى سيتى ستوك الإنجليزى فى تدعيم النشاط الرياضى، وفريق الكرة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

حمدى النقاز وعمر كمال يهددان مستقبل المثلوثى فى الزمالك

أصبح مصير التونسي حمزة المثلوثي، الظهير الأيمن لفريق الزمالك، مهدداً بالرحيل، بعدما بات مواطنه حمدي النقاز على مقربة من العودة للفارس الأبيض بالموسم الجديد، نظًرا لوجود عقد بين الطرفين من الموسم بداية الموسم الحالي إلا أنه لم يفعل بسبب إيقاف القيد.

أسباب تراجع الأهلي عن إقالة موسيماني بعد خسارة لقب أفريقيا

تراجع مسئولو النادي الأهلي عن فكرة إقالة بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، رغم أن النية كانت تتجه لاتخاذ القرار عقب خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا.

إسماعيل يوسف يقرر العودة للتدريب ويناقش عروضًا من القسمين

استقر إسماعيل يوسف، نجم الزمالك السابق، على العودة لمجال التدريب بعدما كان رحل عن قيادة فريق زد فى دورى القسم الثاني لتولى مهمة المستشار الفنى للقلعة البيضاء، حيث قرر تيجانا العودة للعمل الفني خلال المرحلة المقبلة.