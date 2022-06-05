شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع ثنائي إنبي فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد ثنائي فريق إنبي "مصطفى شلبي والنيجيري جون إيبوكا من أبرز اللاعبين المُرشحين للانتقال للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ويرغب الأهلي فى تدعيم صفوفه بأكثر من صفقة قوية، لاسيما بعد خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا مؤخراً أمام الوداد بالمغرب.

وفتح الأهلي خطوط اتصال مع النادي البترولي للحصول على خدمات إيبوكا وعرض عليه الحصول على خدمات أكثر من لاعب فى الأهلي مقابل إتمام الصفقة، ومن اللاعبين المُرشحين للانتقال لإنبي مقابل رحيل إيبوكا وشلبي للأهلي، كل من حسام حسن وصلاح محسن وميكيسوني والثلاثى الصاعد زياد طارق ومحمد نصير ومحمد فخرى.

على صعيد متصل، اقترب الكونغولي والتر بواليا، مهاجم الأهلي السابق المُعار لنادى السيلية القطري، من السير فى نفس طريق السغالي آليو بادجي مهاجم الأهلي الذى رحل نهائياً أمس، السبت، لنادى إميان الفرنسي.

ويبحث مسئولو الأهلي حالياً مصير والتر بواليا من خلال التفاوض مع اللاعب ووكيل أعماله حول الفترة المقبلة، وتُشير المعلومات الواردة من داخل الأهلي إلى أن إدارة القلعة الحمراء بصدد الاستغناء عن بواليا نهائياً لعدم قناعة الجهاز الفني ومسئولى النادى بقدرات اللاعب وإمكانياته الفنية.