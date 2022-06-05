شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فعاليات اليوم الأول للمؤتمر العربى الثاني للرياضة والقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية اليوم المؤتمر العربي الثاني للرياضة والقانون، تحت عنوان "العقود الرياضية وتسوية منازعتها محليا ودوليا"، وذلك بمقر المنظمة الرئيسى بالقاهرة، بالتعاون مع اتحاد الاتحادات الرياضية العربية، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، ومركز كميت للتحكيم الدولي.

عقد المؤتمر برئاسة الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وبمشاركة ضرار حميد بالهول الفلاسي عضو المجلس الوطني الاتحادي ونائب رئيس مركز الإمارات للتحكيم الرياضي بدولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وبمشاركة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، وطاهر أبو زيد وزير الشباب والرياضة الأسبق ومدير مركز كميت.

ويهدف المؤتمر لتسليط الضوء على الإشكاليات المتعلقة بتنفيذ العقود الرياضية، خاصة في ضوء الآثار القانونية التى أحدثتها جائحة كورونا على تنفيذ تلك العقود، كما يهدف المؤتمر لعرض قواعد وإجراءات تسوية المنازعات أمام المحكمة الرياضية الدولية (CAS)، مع توضيح الضوابط الحاكمة لاستضافة وتنظيم بطولة كأس العالم (فيفا 2022)، وآلية تسوية المنازعات التي قد تنشأ أثناء فاعليات البطولة، وتنمية المهارات المختلفة في هذا المجال.

ويشارك فى المؤتمر لفيف من المسؤولين والبرلمانيين والقانونيين والخبراء في التحكيم الدولي والرياضة فى مصر والعالم العربي، وشارك فيه 28خبيراً من 9 دول عربية.

وستشهد فاعليات المؤتمر الذى يستمر لمدة ثلاثة أيام عدد من الجلسات المهمة، بحضور وبمشاركة عربية رفيعة المستوى من كل من، دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، دولة فلسطين، دولة قطر، دولة الكويت، جمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية.