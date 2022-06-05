شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة مصر وغينيا فى ضربة البداية بتصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل المنتخب الوطنى، بقيادة إيهاب جلال، فى التاسعة مساء اليوم، الأحد، مباراة غاية فى الأهمية أمام منتخب غينيا، بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023، حيث يتواجد منتخب الفراعنة بالمجموعة الرابعة برفقة كل من غينيا وإثيوبيا ومالاوى.

س: ما هى دوافع المنتخب قبل مواجهة غينيا؟

ج: يسعى إيهاب جلال لتحقيق الفوز فى الظهور الأول بعد توليه القيادة الفنية للمنتخب، وحصد أول ثلاث نقاط بالمجموعة، وإثبات أحقية توليه المسئولية مع جهازه المعاون الذى يضم كلا من: محمد شوقى مدربا عاما، وأحمد حسام مدربا مساعدا، وعصام الحضرى مدرب حراسى مرمى.

س: كيف يفكر إيهاب جلال قبل مواجهة غينيا؟

ومن المقرر أن يتواجد الحارس محمد أبو جبل بالتشكيل الأساسي اليوم أمام غينيا، بعد إصابة زميله محمد الشناوى بفيروس كيورونا منذ انضمامه لمعسكر الفراعنة، لذا استقر إيهاب جلال المدير الفني على مشاركة أبو جبل، واستقر إيهاب جلال على مشاركة المدافع ياسر إبراهيم بجوار محمود "الونش" فى خط الدفاع عقب تأكد غياب أحمد حجازي المتواجد حاليا فى إسبانيا لخوض مرحلة تأهليلية على أن تتم متابعته خلال هذه الفترة، وفى حال التأكد من سلامته وجاهزيته تماما ستتم الاستعانة به في مباراة إثيوبيا يوم 9 يونيو الجارى.

س: ما هو التشكيل المتوقع قبل مواجهة غينيا؟

ج: يبدو التشكيل الأقرب للمنتخب أمام غينيا مكونا من: محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، وفى الدفاع الرباعى كريم حافظ ومحمود "الونش" وياسر إبراهيم وعمر جابر، وفى الوسط الثلاثى حمدى فتحى وعمرو السولية ومحمود تريزيجيه، وفى الهجوم أحمد سيد زيزيو ومحمد صلاح ومصطفى محمد.

س: كيف يرى الجانب الغينى مواجهة الفراعنة؟

ج: أكد نابى كيتا، نجم نادى ليفربول الإنجليزى ومنتخب غينيا، أن مواجهة مصر ليست سهلة، وأنه وزملاؤه يسعون لتحقيق الفوز فى المواجهة التي ستجمع المنتخبين اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولى، وقال نابى كيتا، فى المؤتمر الصحفى للمباراة، "مواجهة مصر كبيرة ونسعى لتحقيق الفوز، ومحمد صلاح صديقى، ولكن أنا أتواجد هنا للفوز وليس للفسحة والنزهة".

س: وماذا عن القيمة التسويقية للمنتخبين؟

يتفوق منتخب مصر فى القيمة التسويقية على منتخب غينيا قبل موقعة الأحد، وتبلغ قيمة لاعبى الفراعنة 160.6 مليون يورو، فى حين تبلغ القيمة التسويقية للاعبى غينيا 96.7 مليون يورو.