شكرا لقرائتكم خبر عن إينو: العالم كله يقدر محمد صلاح.. ومتفائل بأداء المنتخب مع إيهاب جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى معتز إينو، نجم الأهلي السابق، تفاؤله بأداء المنتخب الوطني مع إيهاب جلال المدرب الجديد للفراعنة خلال الفترة المقبلة، وأكد إينو أن الحظ ساند جلال فى أن تكون أول مباراة رسمية له على أرضه ووسط جماهيره.

وقال إينو، فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت 2، "أتمنى كل التوفيق لإيهاب جلال لأن الخطوة الأولى مهمة، كل الشعب المصرى يسانده، وأتعجب من البعض الذين يتحدثون بشكل سلبي عن محمد صلاح، فخر مصر والعرب جميعاً، العالم بالكامل يقدره فكيف نعامله بهذا الشكل".

وأضاف إينو، "أتمنى أن تكون مباراة غينيا ممتعة وموفقة لإيهاب جلال، ومتفائل بأنه سيقدم أداءً جيداً مع اللاعبين، وأن شكل المنتخب والأداء سيكون جيداً ومحترماً، وحظه جيد أن أول مباراة له على أرضه".

واختتم إينو تصريحاته قائلا، "لم أتدرب مع إيهاب جلال ولكن أعلم أنه يلعب على العامل النفسي بشكل جيد جداً، إيهاب جلال مدرب مبيخافش ولا يهاب أى فريق".

ويدخل منتخب مصر فى التاسعة مساء اليوم، الأحد، اختباراً صعباً حينما يواجه نظيره الغينى فى الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 باستاد القاهرة الدولى بحضور 40 ألف مشجع.

ووضعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الرابعة من البطولة، برفقة مالاوي، إثيوبيا، بالإضافة إلى غينيا.