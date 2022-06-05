شكرا لقرائتكم خبر عن القحطاني يُهدى الخطيب درع المؤتمر العربى الثانى للرياضة والقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الدكتور ناصر القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، على إهداء محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى، درع المؤتمر العربي الثاني للرياضة والقانون، وذلك خلال مشاركة محمود الخطيب اليوم فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذى يقام تحت عنوان "العقود الرياضية وتسوية منازعتها محليًا ودوليًا"، وتنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية بالتعاون مع مركز كميت للتحكيم الدولي، واتحاد الاتحادات الرياضية العربية، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.

وتقام فعاليات المؤتمر خلال الفترة من 5 إلى 8 يونيو الجاري؛ لمناقشة القواعد الحاكمة لعقود اللاعبين وانتقالاتهم والوكالة عنهم، وعقود الرعاية الرياضية والاستثمار الرياضي، بمشاركة نخبة من الخبراء المتخصصين في الرياضة والقانون والتحكيم.