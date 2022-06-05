«كنت أمزح!».. ساديو ماني يثير الجدل بتصريحات جديدة حول رحيله عن ليفربول

الشارقة - اميمة ياسر -

فسر النجم السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول الإنجليزي، تصريحاته الأخيرة والتي أثارت جدلاً واسعاً بين جماهير "الريدز"، والتي تم تفسيرها بأنها رسالة واضحة لرغبته في الرحيل.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ماني مع ليفربول في صيف عام 2023، وأصبح قريباً من الرحيل نحو فريق بايرن ميونخ الألماني خلال سوق الانتقالات الصيفية، في صفقة سوف تصل قيمتها إلى 50 مليون يورو.

وخلال مؤتمر صحفي خاص بمباراة للمنتخب السنغالي، رد ماني على سؤال حول رغبة جمهور بلاده في رحيله عن ليفربول والانتقال لناد آخر، حيث قال: ”60 إلى 70% من السنغاليين يريدون رحيلي عن ليفربول. سأفعل ما يريدون (الرحيل عن ليفربول). سنرى قريبا“.

وتعليقاً على هذه التصريحات، قال ماني عقب مواجهة بنين في تصفيات أمم أفريقيا، أمس السبت: ”ما قلته في المؤتمر ما كان إلا مُزاحًا وبعض الفكاهة، أعتقد أننا سنتوقف عند هذا الحد، أحترم ليفربول كثيرًا وجعلني جمهوره واحدًا منهم منذ اليوم الأول، أما بالنسبة لمستقبلي مع الفريق فسنرى لاحقا ماذا سيحدث“.

وكانت تصريحات ماني قد أثارت ضجة كبيرة بين جماهير ليفربول، حيث اعتبروها انها إشارة واضحة لرحيله عن صفوف "الريدز"، في ظل الأخبار المتداولة بشأن انضمامه لصفوف بايرن ميونخ الألماني.

وسجل ماني "هاتريك" في شباك منتخب بنين، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الأفريقية، ليصبح الهداف التاريخي لمنتخب السنغال.

وفاز ماني مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر وكأس العالم للأندية ولقب الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي منذ عام 2019.

وأحرز اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا، 16 هدفًا وصنع هدفين في 34 مباراة بالدوري الممتاز الموسم الماضي.