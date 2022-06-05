شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب تراجع الأهلي عن إقالة موسيماني بعد خسارة لقب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع مسئولو النادي الأهلي عن فكرة إقالة بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، رغم أن النية كانت تتجه لاتخاذ القرار عقب خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا.

مسئولو القلعة الحمراء كانوا قد استقروا على إقالة موسيماني عقب مباراة الوداد التى أقيمت الاثنين الماضي في نهائي دوري أبطال أفريقبا بالمغرب، وخسرها المارد الأحمر بثنائية نظيفة، لكن الإدارة الحمراء تراجعت عن هذه الفكرة وقررت الإبقاء على المدرب الجنوب أفريقي بسبب ارتباط الفريق بمباراتين مهمتين أمام الزمالك يوم 19 يونيو الجاري فى الدوري، ثم بيراميدز يوم 26 يونيو الجاري فى ربع نهائي كأس مصر النسخة الماضية.

وأكد مسئولو الأهلي أن إقالة موسيماني فى هذا التوقيت قد تكون لها نتائج سلبية على الفريق فى بطولتى الدوري والكأس، لذا من الأفضل الإبقاء عليه لحين الانتهاء من هاتين المباراتين أو لنهاية الموسم الجارى، إذا حقق الفريق نتائج جيدة فى المباراتين، أما إذا كانت النتائج سيئة فسيتم اتخاذ قرار وقتها بإقالة موسيماني دون الانتظار لنهاية الموسم.

ويستعد الأهلي حالياً لمواجهة المصري بالسلوم بدور الـ32 لبطولة كأس مصر النسخة الحالية والتى ستقام في التاسعة مساء يوم 12 يونيو الجاري باستاد الأهلي والسلام.

ويتدرب الأهلي حالياً بدون لاعبيه الدوليين المتواجدين مع منتخبات بلادهم لخوض منافسات الأجندة الدولية.