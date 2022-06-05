شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يبدأ الاستعداد لبطولتى البحر المتوسط وأمم أفريقيا بالمركز الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل منتخبنا الوطنى المصرى الأول للرجال لكرة اليد معسكرا مغلقا اليوم، الأحد، بالمركز الأوليمبي بالمعادى، فى إطار الاستعدادات لخوض دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط فى نسختها الـ19 والتى تستضيفها مدينة وهران الجزائرية فى الفترة من 25 يونيو إلى 6 يوليو 2022، وأيضا الاستعداد لبطولة الأمم الأفريقية فى نسختها الـ25 للرجال لكرة اليد التى تستضيفها مصر فى الفترة من 11 إلى 18 يوليو 2022.

وتضم مجموعة منتخبنا الوطنى المصرى فى دورة العاب البحر المتوسط كلا من: منتخبنا الوطنى المصرى و منتخب تونس و منتخب سلوفينيا و منتخب ايطاليا و منتخب صربيا.

وتضم مجموعة منتخبنا الوطنى المصرى فى بطولة الأمم الأفريقية فى نسختها ال25 للرجال لكرة اليد كلا من : منتخب مصر الوطنى و منتخب المغرب و منتخب الجزائر.