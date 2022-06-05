شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الأهلي كسب نصف مليون دولار من بيع أليو بادجى وخسر مهاجما مميزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامي أحمد شوبير أن النادي الأهلي خسر فنياً ببيع مهاجمه السابق أليو بادجي إلى إميان الفرنسي بشكل نهائي، رغم الاستفادة المادية التى حصدها النادي الأحمر من الصفقة.

وقال شوبير، فى تصريحات عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "هناك حالة من السعادة بعد بيع أليو بادجي إلى إميان الفرنسي، أن الأهلي كسب حوالي 200 أو 300 ألف دولار من اللاعب، ولكنى أرى أن الأهلي خسر اللاعب كقيمة فنية، عندما بدأ بادجي مع الأهلي لم يكن موفقاً فى أول مباراتين أو 3 مباريات، ولكن مستواه ارتفع بعد ذلك بشكل كبير".

وأضاف شوبير، "ولكن جاء موسيماني وقال إنه لا يرغب فى وجوده، وهذه وجهات نظر مدربين، فانتقل بعدها إلى إميان على سبيل الإعارة، ولكن بادجي يمتلك مهارات مميزة، سواء بالرأس أو التسديد، ولا أقارن بينه وبين المهاجمين الموجودين حالياً بالفريق ولكنه كقيمة فنية يمتلك مستوى مميزا، وتألق مع الأهلي وأصبح هدافاً".

وأكد شوبير أن "الأهلي كسب نصف مليون دولار بشكل عام من إعارة وبيع أليو بادجي بعد ذلك منذ انضامه إلى النادي".

وكشف مصدر بالنادي الأهلي كواليس انتقال السنغالي اليو بادجي مهاجم الفريق الأحمر إلى إميان الفرنسي، بعد إعلان إدارة التعاقدات بالأهلي بيع اللاعب بشكل نهائي إلى نادي إميان عقب تفعيل بند الشراء فى عقد الإعارة الخاص باللاعب.

وأكد مصدر بالأهلي، رفض ذكر اسمه، أن ناديه وافق على تفعيل بند شراء بادجي مقابل مليون و600 ألف يورو، بخلاف 500 ألف يورو قيمة عقد الإعارة عن الموسم الذى قضاه مع نادي إميان.

وشدد المصدر على أن الأهلي حقق 2 مليون و300 ألف يورو إجمالي مكاسب مالية من عائد بيع وإعارة بادجي في الموسمين الماضيين، حيث تمت إعارته في الموسم الماضي إلى أنقرة هوجو التركي مقابل 200 ألف يورو، قبل أن يتم إعارته إلى نادي إميان الفرنسي في الموسم الحالي مقابل 500 ألف يورو، وأخيرا تفعيل بند الشراء في عقد اللاعب السنغالي مقابل مليون و600 ألف يورو.