شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يترقب وصول الشعباني لفسخ التعاقد بشكل رسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة سمير حلبية، وصول التونسي معين الشعباني مدرب الفريق السابق إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة، لفسخ التعاقد بشكل رسمي وإعلان تولي حسام حسن مسؤولية تدريب المصرى.

وكان معين الشعباني قد اتفق مع إدارة النادي المصري على فسخ التعاقد بشكل رسمي بالتراضي، بعد الخسارة من بيراميدز بنتيجة 3-1، في مباراة الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري العام.

المصري خاض تجربة ودية تحت القيادو الفنية الجديدة لحسام حسن، فاز خلالها الفريق البورسعيدي بخماسية نظيفة على فريق منتخب كفر الدوار استعدادا لمواجهة المنصورة في دور الـ32 بكأس مصر، ويستعد فريق المصري لمواجهة نظيره المنصورة في دور الـ32 بكأس مصر والمقرر إقامته يوم 12 من شهر يونيو الجاري.