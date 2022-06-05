شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يدعم فريق السلة بـ4 لاعبين بينهم لاعبو الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو نادى سموحة فى تدعيم فريق كرة السلة بأربعة لاعبين لتجديد الدماء فى الموسم الجديد، والقدرة على المنافسة على مراكز متقدمة فى بطولة الدورى سواء المرتبط أو السوبر.

من جهته أكد أحمد عجلان، عضو مجلس إدارة نادى سموحة، أن الفريق تعاقد مع الرباعى مهند الصباغ، وكريم الدهشان، ومحمد بندارى ومحمد يونس ثنائى مصر للتأمين لتدعيم الفريق للموسم الجديد.

يذكر أن كريم الدهشان كان لاعبا فى صفوف الأهلى ثم انتقل إلى الزمالك قبل أن يتم الاستغناء عنه، بينما كان مهند الصباغ لاعبا فى الاتحاد ثم انتقل للأهلى، ورحل الموسم الماضى.

وتوج فريق كرة السلة بسموحة تحت 20 سنة رجال ببطولة الجمهورية التى أقيمت بالإسكندية، وحقق خلالها الفريق المركز الأول والعلامة الكاملة بالفوز فى جميع المباريات.