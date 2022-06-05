شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن رحلة بادجي فى الأهلي وفرنسا قبل الرحيل النهائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات السنغالي بادجي أول لاعب في الأهلي يتم حسم مصيره بعدما أعلن مسئولو القلعة الحمراء أمس ، السبت، انتقاله بشكل نهائي ورسمي إلى نادي أميان الفرنسي عقب إنهاء الإعارة للنادي ذاته.

في التقرير التالي ، نرصد أهم 7 معلومات عن صفقة آليو بادجي ورحيله من النادي الأهلي للنادي الفرنسي نهائياً:

1_الأهلي تعاقد مع بادجي خلال يناير 2020 قادماً من رابيد فيينا النمساوي مقابل مليوني و200 ألف دولار.

2_رحل بادجي من الأهلي إلى نادي أنقرة جوجو التركي في يناير 2021 على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر مقابل 250 ألف دولار.

3_ رحل بادجي في صيف 2021 إلى نادي أميان الفرنسي لمدة موسماً مقابل 450 ألف دولار على سبيل الإعارة.

4_قام الأهلي منذ أيام ببيع بادجي ( صيف 202) بشكل نهائي إلى نادي إميان الفرنسي مقابل 2 مليون يورو و20% نسبة من إعادة بيعه مستقبلاً.

5_شارك بادجي بقميص الأهلي في 25 مباراة بمختلف المسابقات خلال الموسم الذي شارك فيه مع الفريق.

6_ سجل بادجي مع الأهلي 4 أهداف وصنع 8 أهداف آخرين

7_شارك بادجي في 31 مباراة بمختلف المسابقات مع أميان الفرنسي سجل خلالها 14 هدفًا، وصنع ثلاثة أهداف آخرين.