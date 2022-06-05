الامارات | ليفاندوفسكي يتسبب في ارتباك بطلة "تنس رولان غاروس"

شكرا لقرائتكم خبر عن ليفاندوفسكي يتسبب في ارتباك بطلة "تنس رولان غاروس" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت نجمة التنس البولندية إيجا شيانتيك المتوجة بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس للسيدات (رولان غاروس)، إنها شعرت "بارتباك" عند معرفة أن روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بولندا وبايرن ميونيخ لكرة القدم حاضر بالمدرجات ليتابع فوزها بلقبها الثاني بالبطولات الأربع الكبرى في الملاعب الرملية الباريسية.

وعقب تغلبها 6-1 و6-3 على الأمريكية كوكو جوف في النهائي أمس صافحت شيانتيك مواطنها ليفاندوفسكي، وعانقها سريعا بعد صعودها للمدرجات للاحتفال مع فريقها.

وأبلغت شيانتيك الصحافيين "لم أكن أعرف أن (ليفاندوفسكي في المدرجات) وأنا سعيدة بذلك لأنني اذا كنت أعرف لشعرت بتوتر شديد". وأضافت "لا أعرف إن كان مشجعا متحمسا للتنس أم لا، لكن من المذهل وجوده هنا". وتابعت المصنفة الأولى عالميا "إنه رياضي من أعلى مستوى في بلادنا منذ سنوات طويلة لذا من الصعب أن أصدق أنه جاء لمشاهدتي. ‬أتمنى أن يعجبه مستواي وأن يعود لمشاهدتي مجددا، لا أعرف، أشعر بالارتباك وحسب". وبكت شيانتيك (21 عاما)، التي أهدرت مجموعة واحدة فقط خلال البطولة، عند سماع النشيد الوطني البولندي عقب انتصارها.

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