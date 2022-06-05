ما هو التشكيل المتوقع لمنتخب السعودية أمام كولومبيا؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

يخوض المنتخب السعودي لقاء وديا مساء يوم الأحد مع نظيره الكولومبي، ضمن استعدادات "الأخضر" للمشاركة في كأس العالم 2022.



المنتخب السعودي يلتقي كولومبيا ضمن مجموعة مباريات ودية يستعد بها لكأس العالم في قطر، حيث يواجه لاحقا كلا من فنزويلا والإكوادور وكرواتيا، خلال شهري يونيو/ حزيران الحالي وسبتمبر/ أيلول المقبل.

وينتظر أن يدخل الفرنسي هيرفي رينار مدرب المنتخب السعودي المباراة بطريقة 4-3-3، مع الاعتماد في الخط الأمامي على الثلاثي فراس البريكان وعبدالله الحمدان وهتان باهبري، وفق تقارير محلية.

وينوي رينار الاحتفاظ بمجموعة من اللاعبين المؤثرين على مقاعد البدلاء أمثال محمد اليامي وأمين بخاري وعلي الحسن ومحمد كنو وناصر الدوسري وعبدالعزيز البيشي.

يذكر أن المنتخب السعودي يلعب ضمن المجموعة الثالثة لكأس العالم قطر 2022 مع منتخبات الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

التشكيل المتوقع لمنتخب السعودية أمام كولومبيا

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: محمد البريك وياسر الشهراني وعلي آل البليهي وعبدالإله العمري.

خط الوسط: سلمان الفرج وسامي النجعي وعبدالله عطيف.

خط الهجوم: هتان باهبري وفراس البريكان وعبدالله الحمدان.