تعرف على الموعد النهائي لرولان جاروس 2022

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

تختتم مساء يوم الأحد، منافسات بطولة فرنسا المفتوحة للتنس 2022 "رولان جاروس" بالمباراة النهائية بين الإسباني رافائيل نادال والنرويجي كاسبر رود.



ويواجه نادال، الساعي للفوز باللقب 14 في بطولة فرنسا المفتوحة، منافسه كاسبر رود البالغ من العمر 23 عامًا، والذي تدرب في أكاديمية النجم الإسباني في السابق، وهو حاليا أنجح لاعب على الملاعب الرملية في عدد الألقاب منذ 2020.

موعد نهائي رولان جاروس 2022 هو مساء يوم الأحد 5 يونيو/ حزيران.

وتنطلق مباراة نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، في الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لنهائي رولان جاروس 2022 في شبكة "بي إن سبورتس" القطرية.

وتأهل كاسبر رود لنهائي بطولة رولان جاروس، الأول في مسيرته في بطولات جراند سلام الكبرى، بعد فوزه على الكرواتي مارين سيليتش بواقع 3-6 و6-4 و6-2 و6-2 في ساعتين و55 دقيقة.

في المقابل، استفاد الأسطورة نادال من انسحاب الألماني ألكسندر زفيريف بداعي الإصابة، ليتأهل إلى نهائي بطولة رولان جاروس.