منتخب مصر يستعد لخوض مباراة غينيا المقرر لها التاسعة مساء  اليوم الأحد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

يستعد منتخب مصر لخوض مباراة غينيا المقرر لها التاسعة مساء اليوم الأحد باستاد القاهرة الدولي فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية "كوت ديفوار 2023”، وهي المباراة الأولى للمدرب الوطني إيهاب جلال عقب توليه المسئولية خلفاً للبرتغالي كارلوس كيروش.



وعقد إيهاب جلال، المدير الفني الجديد للمنتخب المصري، مؤتمرًا صحفيًا أمس، قبل خوض التدريب الختامى للفراعنة للحديث عن مواجهة مصر وغينيا، والمقرر إقامتها اليوم الأحد باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2023 المقرر إقامتها فى كوت ديفوار. ويتحدث إيهاب جلال عن العديد من الأمور الفنية المتعلقة بمواجهة غينيا وإثيوبيا.

وحدد اتحاد الكرة المصري أسعار تذاكر المباراة على النحو التالي: سعر تذكرة المقصورة الأمامية بـ 500 جنيه، الدرجة الأولى 200 جنيه، الدرجة الثانية 100 جنيه، الدرجة الثالثة 50 جنيها.

ويسمح بحضور 40 ألف مشجع لمباراة مصر وغينيا التى يستضيفها استاد القاهرة مساء غداً الأحد