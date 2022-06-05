تعرف على القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي وكولومبيا الودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

يستهل المنتخب السعودي استعداداته لخوض غمار كأس العالم 2022 في قطر، بمعسكر تدريبي في إسبانيا تحت قيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينار.



قرعة كأس العالم 2022 وضعت منتخب السعودية ضمن المجموعة الثالثة ، مع منتخبات الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

ويلعب المنتخب السعودي مباراة ودية ضد نظيره الكولومبي، على ملعب نويفا لا كوندومينا معقل نادي مورسيا الإسباني.

ونستعرض من خلال السطور التالية، موعد مباراة السعودية وكولومبيا الودية والقنوات الناقلة لها.

موعد مباراة السعودية وكولومبيا الودية، هو مساء يوم الأحد 5 يونيو/ حزيران.

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساء بتوقيت العاصمة الإماراتية أبوظبي.

تتولى قنوات "SSC" السعودية نقل المباريات المختلفة للمنتخب السعودي خلال الفترة الأخيرة.

يُذكر أن "الأخضر" يلعب مباراة ودية أخرى ضد فنزويلا، يوم الخميس المقبل، في نفس التوقيت وعلى الملعب ذاته.