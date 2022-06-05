ما هو التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام غينيا في تصفيات أمم أفريقيا 2023؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

يحتضن استاد القاهرة الدولي مباراة مرتقبة بين منتخبي مصر وغينيا، في مستهل مشوارهما بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023.



ويلعب منتخبا مصر وغينيا ضمن المجموعة الرابعة من التصفيات، مع منتخبي مالاوي وإثيوبيا.

موعد مباراة مصر وغينيا هو التاسعة مساء الأحد بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ويخوض إيهاب جلال مدرب منتخب مصر، أول تحد منذ توليه المسؤولية خلفا للبرتغالي المخضرم كارلوس كيروش، قبل أسابيع قليلة.

واستدعى إيهاب جلال مجموعة من اللاعبين المميزين، لخوض غمار التوقف الدولي في يونيو/ حزيران الحالي، بقيادة محمد صلاح نجم ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي 2021-2022.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا هي بي إن سبورتس القطرية، بالإضافة للبث الأرضي لـ "أون تايم سبورتس" المصرية.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام غينيا في تصفيات أمم أفريقيا 2023

حارس المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: عمر جابر، محمود الونش، ياسر إبراهيم، كريم حافظ

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: عمر مرموش (محمود تريزيجيه)، محمد صلاح، مصطفى محمد