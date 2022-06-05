وعد برشلونة.. صحيفة بريطانية تكشف سبب أزمة محمد صلاح وليفربول

الشارقة - اميمة ياسر -

فجرت صحيفة "ميرور" البريطانية مفاجأة من العيار الثقيل، حيث كشفت أن ادي برشلونة الإسباني أبلغ النجم المصري محمد صلاح أنه بإمكانه الانضمام إلى الفريق الكتالوني في الصيف المقبل.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها، إن الفرعون المصري قد تلقى وعداً بالانتقال إلى برشلونة في صفقة انتقال مجانية الصيف المقبل.

ورجحت الصحيفة أن عامل برشلونة هو السبب الرئيسي وراء المماطلة في الاتفاق على عقد جديد، بعد إبلاغ الأصدقاء المقربين قبل بضعة أشهر أنه مستعد لتمديد إقامته في ميرسيسايد.

وأشارت إلى أن برشلونة جنى مؤخرًا مبلغ 235 مليون جنيه إسترليني من حقوق رعاية منصة "سبوتيفاي"، ليسعى إلى تعزيز صفوفه بصفقات جديدة من أجل التنافس على الألقاب مرة أخرى.

يشار إلى أن محمد صلاح يتبقى له عام واحد في عقده الحالي مع ليفربول حيث ينتهي في يونيو 2023، ولا يبدو حاليًا أنه يقترب من تمديد تعاقده لمدة خمسة أعوام جديدة في النادي.

وكان صلاح قد أكد قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أنه سيبقى في ليفربول الموسم المقبل، معلنًا: "لا أريد الحديث عن العقد الآن، سأبقى الموسم المقبل بالتأكيد، هذا واضح".