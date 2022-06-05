شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع المصرى يزين قائمة منتخب فلسطين استعداداً لتصفيات أمم آسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الحساب الرسمي للنادي المصري على مؤازرة مدافع الفريق البورسعيدي ومنتخب فلسطين ياسر حمد، والذي يتواجد منذ عدة أيام مع منتخب بلاده استعداداً لخوض منافسات كأس الأمم الآسيوية.

ونشر الحساب الرسمي للمصري صورة المدافع الدولي وعلق قائلا، "نجمنا الدولي الفلسطيني ياسر حمد خلال تواجده بمعسكر منتخب فلسطين الأول المقام حاليا بتركيا استعدادًا لخوض تصفيات بطولة الأمم الآسيوية 2023".



ياسر حمد

ويحتل النادي المصري المركز الـ 14 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 20 نقطة حصدها الفريق البورسعيدي من خوض 21 مباراة، حيث فاز المصري في 4 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 9 مباريات، وسجل لاعبو المصري 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 30 هدفاً.

و كان المصري الفوز في أولى مبارياته الوديه تحت قيادة العميد حسام حسن بخماسية نظيفة على فريق منتخب كفر الدوار استعدادا لمواجهة المنصورة في دور الـ32 بكأس مصر.