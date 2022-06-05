شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يحصن بوبو وعاطف ضد عروض القطبين بعد تفعيل بند الشراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فعل مسؤولو فيوتشر بند شراء ثنائي وادي دجلة المعار إلى فيوتشر، محمد رضا "بوبو" وأحمد عاطف، وكان فيوتشر قد استعار ثنائي دجلة في بداية الموسم الجاري مع بند بأحقية الشراء مقابل دفع 18 مليون جنيه لكل لاعب.

وكان ثنائي وادي دجلة قد تلقى عروضاً من العديد من أندية الدوري أبرزهم الأهلي والزمالك، بعد تألقهما مع فيوتشر في الفترة الأخيرة، وشارك أحد عاطف مع فيوتشر في 13 مباراة سجل خلالهم 6 أهداف وصنع هدفين، فيما شارك "بوبو" في 17 مباراة سجل خلالهم سجل 3 أهداف وصنع هدفين.

من ناحية أخرى استأنف فريق فيوتشر تدريباته بعد انتهاء الراحة التي منحها علي ماهر للفريق عقب المباراة الأخيرة التي تعادل فيها فيوتشر مع إيسترن كومباني بهدف لكل فريق في الجولة 21 بالدوري العام.

وقرر علي ماهر أن تقام تدريبات فيوتشر على فترتين صباحية ومسائية، حيث تم تخصيص فقرة للتدريبات البدنية وفقرة أخرى فنية تقام خلالها تقسيمة بين اللاعبين استعداداً للقاء إنبي المقبل.

ويستعد فيوتشر لمواجهة نظيره إنبي يوم 18 يونيو الجاري حيث تقام المباراة على ملعب بتروسبورت، ويحتل فيوتشر المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 36 نقطة، حصدها بعد خوض 21 مباراة، حيث فاز أبناء علي ماهر في 10 مباريات وتعادلوا في 6 لقاءات وتلقوا الهزيمة في 5 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 34 هدفاً واستقبلت شباكهم 19 هدفاً أخر.