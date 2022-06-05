شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة محمد حمدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي لنادي بيراميدز، عن الحالة الطبية للظهير الأيسر محمد حمدي، لاعب الفريق بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة المصري الأخيرة في الدوري الممتاز، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وأوضح الطبيب، أن حمدي خاض المباراة وتعرض خلالها للإصابة، وخضع لأشعة وفحص طبي خلال الأيام الماضية، وجاءت نتيجة الأشعة إصابة اللاعب بمزق في عضلات البطن.

شدد الطبيب على أن الظهير الأيسر يحتاج للعلاج والتأهيل لمدة ٣ أسابيع منذ إصابته في لقاء المصري، ويخضع حاليا لبرنامج مكثف ليكون جاهزا لخوض مباراة إيسترن كومباني المحدد لها يوم ٢٢ يونيو الجاري في الدوري بعد استئناف النشاط المتوقف حاليا بسبب التجمع الدولي للمنتخب الوطني الأول.

وغادر بعثة نادي بيراميدز فجر اليوم، الأحد، القاهرة فى طريقها إلى السعودية لمواجهة اتحاد جدة السعودي وديًا، حيث أنهت إدارة نادي بيراميدز الاتفاق بشكل رسمي مع نادي الاتحاد السعودي بشأن إقامة مباراة ودية تجمع الفريقين فى مدينة جدة غدًا الاثنين، فى إطار استعدادات الفريقين خلال فترة التوقف الدولي الحالية، وفى أولى لقاءات الفريق الودية خلال فترة التوقف.

وتأتي المباراة الودية في إطار استعدادات بيراميدز لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز وبطولتي كأس مصر، حيث يستأنف الفريق مواجهاته بلقاء إيسترن كومباني في الدوري والمحدد له 22 يونيو الجاري بملعب الدفاع الجوي.