شكرا لقرائتكم خبر عن حارس مرمى الأهلي السابق يكشف حقيقة الصورة المنسوبة إليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح مسعد عوض حارس مرمى الأهلي السابق وفريق وادي دجلة حالياً، حقيقة الصورة المنسوبة إليه، والتي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأظهرت زيادة ملحوظة في الوزن لحارس مرمى دجلة.

وكتب مسعد عوض عبر حسابه الشخصي على انستجرام: توضيح بسيط بسبب الصوره اللي نزلت ليا امبارح بعد اخر ماتش لينا في الدوري، أولا الصورة طبعا مش حقيقه خالص وأنا معرفش اللي عمل الصورة دي كان يقصد بيها ايه مش عارف ثانيا دي صور الماتش اللي كان قبل ده اللي هوا الأسبوع اللي فات وإن الفرق واضح جدا ان كل الي حصل ده كذب طبعا.

أضاف حارس مرمى الأهلي السابق: وكمان مفيش مدرب هيسمح لاعيب عندو جسمه يبقى كدا و كمان انا الحمد الله لاعب كل الماتشات بفضل الله باستثناء اخر ماتش بس و أظن لو الصورة اللي نزلت دي حقيقية أكيد المدرب مش هايلاعبني 29 او 28 ماتش من 30 ماتش انا حبيت بس أوضح سوء التفاهم اللي حصل ده و انا ان شاء الله ليا كلام تاني مع اللي عمل كدا ودعواتكم بالتوفيق ان شاء الله شكرا.



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ولعب مسعد عوض مع منتخب مصر في كأس العالم للشباب ، قبل أن يضمه الاهلى لسنوات قضاها جليسا على الدكة حتى انتقل لسموحة ومن بعده الطلائع وأسوان قبل أن يستقر أخيراً في وادي دجلة.