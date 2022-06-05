موعد مباراة مصر وغينيا فى تصفيات أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار

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القاهرة - سامية سيد - يفتتح منتخب مصر لكرة القدم، بقيادة إيهاب جلال، مبارياته بتصفيات كأس الأمم الأفريقية القادمة اليوم، الأحد، بمواجهة منتخب غينيا، حيث يتواجد منتخب الفراعنة بالمجموعة الرابعة برفقة كل من غينيا وإثيوبيا ومالاوى. موعد مباراة مصر وغينيا في تصفيات أمم أفريقيا 2023 موعد مباراة مصر وغينيا في تصفيات أمم أفريقيا ( كوت ديفوار 2023) هو التاسعة من مساء اليوم ،الأحد، بإستاد القاهرة الدولي وهي المباراة الرسمية الأولى للجهاز الفني الجديد بقيادة إيهاب جلال. موعد مباراة مصر وغينيا في تصفيات أمم أفريقيا 2023 موعد مباراة مصر وغينيا في تصفيات أمم أفريقيا ( كوت ديفوار 2023) هو التاسعة من مساء اليوم ،الأحد، بإستاد القاهرة الدولي وهي المباراة الرسمية الأولى للجهاز الفني الجديد بقيادة إيهاب جلال.

ويسعى إيهاب جلال لتحقيق الفوز فى الظهور الأول بعد توليه القيادة الفنية للمنتخب خلفاً للمدير الفني البرتغالي السابق كاروس كيروش، وحصد أول ثلاث نقاط بالمجموعة وإثبات أحقية توليه المسئولية برفقة جهازه المعاون، الذى يضم كلا من: محمد شوقى مدربا عاما، وأحمد حسام مدربا مساعدا، وعصام الحضرى مدرب حراسى مرمى.

وكان إيهاب جلال قد ضم 29 لاعباً لقائمة منتخب مصر وجاءت الأسماء كالتالى: محمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحى - محمود جاد- عمر جابر -عمر كمال - محمود علاء - محمود الونش - أحمد حجازى - أحمد فتوح - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - محمد عبد المنعم - محمد الننى -مهند لاشين - حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدى أفشة - أحمد حمدى - إمام عاشور - محمد صلاح - أحمد سيد "زيزو" - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - محمد إبراهيم - إبراهيم عادل - أحمد عاطف - مصطفى محمد- كريم حافظ.

ومن ناحية أخرى، استعد المنتخب الغيني جيداً لهذه المباراة ويراهن الجهاز الفني علي النجم الدولي الغيني نابي كيتا نجم ليفربول الإنجليزي والذي انضم لصفوف منتخب بلاده مساء الأربعاء، قبل أن يصل المنتخب الغيني أول أمس الجمعة إلى القاهرة استعداداً لمواجهة مصر.. ويؤكدون أنهم جاهزون لتحقيق المفاجأة بالقاهرة.

ويتفوق منتخب مصر فى القيمة التسويقية على منتخب غينيا قبل موقعة الأحد، وتبلغ قيمة لاعبى الفراعنة 160.6 مليون يورو، فى حين تبلغ القيمة التسويقية للاعبى غينيا 96.7 مليون يورو.