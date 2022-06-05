شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الزمالك يضغط لضم رمضان وعودته للأهلي غير واردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخراً بخصوص رمضان صبحي صانع ألعاب بيراميدز، والذي ارتبط اسمه كثيراً بالانتقال إلى نادي الزمالك خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وأضاف، أن الفترة الحالية ستشهد تردد 4 أخبار بشكل مستمر عن رمضان صبحي، الأول أن بيراميدز متمسك برمضان صبحي ورمضان لن يرحل عن بيراميدز، والثاني أن هناك عروض احتراف أوربية لرمضان والثالث أن الزمالك اقترب تماماً من التعاقد مع رمضان، و الرابع أن بعض الوسطاء تدخلوا لعودة رمضان إلى الأهلي.

وتابع، "لن نعرف صحة تلك الأخبار حتى اللحظة الأخيرة، لأن انتقال رمضان صبحي إلى الأهلي من البداية أساساً كان مفاجأة أن رمضان انتقل إلى بيراميدز وعندما تحدثت معه وقتها قال لي " يا الأهلي يا بلاش".

استكمل: رمضان على مدى موسمين في بيراميدز لم يحقق ما كان يتمناه لم يسجل أهداف كثيرة ولم يحجز مكانة أساسية في المنتخب ولم يجد دعم جماهيري، ووارد أن ينتقل لنادي جماهيري ووارد أن يفكر في الاحتراف، ووارد أن بيراميدز متمسك به، كل شيء وارد باستثناء الاحتمال الأخير وهو عودته للأهلي.

واختتم: معلوماتي المؤكدة أن الزمالك يضغط بشدة لضم رمضان صبحي وحتى الآن ليس لدي معلومة مؤكدة عن موقف رمضان صبحي من هذا الأمر.