شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو رضا ينافس على برونزية الرانك الدولى للمصارعة بكازاخستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينافس بعد قليل عمرو رضا لاعب منتخب المصارعة، لاعب الهند في مباراة الميدالية البرونزية ببطولة الرانك الدولى التي تقام بكازاخستان .

ووصل عمرو رضا إلى مباراة البرونزية بعد أن فاز في أول مباراة له بالبطولة أمام منافسه بطل أسيا قم خسر من لاعب منغوليا، ليلتقى بعد قليل على الميدالية البرونزية.

واكتفت سمر ححمزة بالمركز الثانى و الميدالية الفضية في منافسات البطولة بعد أن خسرت بنتيجة 6/17 بالتفوق الفنى أمام البيرى كيزى

واحتلت سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة المركز الثالث فى التصنيف العالمى للاتحاد الدولى للعبة، وذلك بعد انتهاء منافسات البطولة الأفريقية التى أقيمت بالمغرب، بينما احتلت لاعبة الولايات المتحدة المركز الأول، وحلت لاعبة قيرجستان المركز الثانى، ثم سمر حمزة فى المركز الثالث.