شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر العربى للرياضة والقانون يناقش أزمات العقود وتسوية المنازعات.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق اليوم الأحد، "المؤتمر العربى الثانى للرياضة والقانون"، لمناقشة العقود الرياضية وتسوية المنازعات بحضور العديد من الشخصيات البارزة.

من جانبه قال المستشار أيمن عبد الرحمن عضو اللجنة العلمية للمؤتمر وأمين عام مركز التحكيم والتسوية، إن الأهداف ترتكز على تعريف المشاركين كيفية صياغة العقود في المجال الرياضى والنظام القانوني الحاكم لها، فضلا عن شرح آليات تسوية المنازعات وفقا للميثاق الأولمبى، بالإضافة إلى الضوابط الحاكمة لاستضافة وتنظيم كأس العالم 2022.

وأشار عبد الرحمن، إلى أن المؤتمر يضم العديد من المتحدثين من بينهم المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وطاهر أبو زيد وزير الرياضة السابق.