شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تخبئ المواجهة رقم 10 بين الفراعنة وغينيا فى تصفيات أمم أفريقيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة مرتقبة، تجمع بين مصر وغينيا في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 في ساحل العاج والمقرر لها التاسعة مساء اليوم الأحد.

ووضعت القرعة منتخب مصر، في المجموعة الرابعة من البطولة، برفقة مالاوي، إثيوبيا، بالإضافة إلى غينيا.

وستكون مباراة غينيا، هي الأولى للجهاز الفني الجديد للفراعنة بقيادة إيهاب جلال، والذي سيطمح إلى تقديم اوراق اعتماده للجمهور، والخروج بنقاط المباراة كاملة، بالإضافة إلى تقديم مستوى يُرضي الجمهور المصري.

ويعد هذا الصدام هو العاشر بين منتخبى مصر وغينيا، فلقد التقى الفريقان 9 مرات فاز الفراعنة 4 مرات، بينما انتهت 3 مباريات بالتعادل، وفاز منتخب غينيا مرتين وسجل منتخب مصر 22 هدفا، بينما سجل منتخب غينيا 19 هدفا.

واختار إيهاب جلال قائمة تضم كلا من: محمد الشناوي - محمد أبوجبل - محمد صبحي - محمود جاد - ياسر إبراهيم - أيمن اشرف - محمد عبد المنعم - عمر جابر - عمر كمال - محمود علاء - محمود الونش - حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد النني - مهند لاشين - أحمد حمدي - إمام عاشور - محمد مجي أفشة - محمد صلاح - أحمد سيد زيزو - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - محمد إبراهيم - إبراهيم عادل - أحمد عاطف - مصطفى محمد.