شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتوجه إلى السعودية لمواجهة اتحاد جدة وديًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر بعثة نادي بيراميدز فجر اليوم، الأحد، القاهرة فى طريقها إلى السعودية لمواجهة اتحاد جدة السعودي وديًا، حيث أنهت إدارة نادي بيراميدز الاتفاق بشكل رسمي مع نادي الاتحاد السعودي بشأن إقامة مباراة ودية تجمع الفريقين فى مدينة جدة غدًا الاثنين، فى إطار استعدادات الفريقين خلال فترة التوقف الدولي الحالية، وفى أولى لقاءات الفريق الودية خلال فترة التوقف.

وتأتي المباراة الودية في إطار استعدادات بيراميدز لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز وبطولتي كأس مصر، حيث يستأنف الفريق مواجهاته بلقاء إيسترن كومباني في الدوري والمحدد له 22 يونيو الجاري بملعب الدفاع الجوي.

فى سياق آخر، كشفت تقارير صحيفة أن نادى بشكتاش التركى جدد عرضه لضم رمضان صبحي لاعب بيراميدز خلال الانتقالات الصيفية لتدعيم صفوفه بداية من الموسم الجديد.

وينتهى عقد رمضان صبحى مع بيراميدز فى يونيو 2025، وسيكون انتقاله من خلال النادى عبر مفاوضات رسمية، علاوة على موافقة اللاعب.

وقالت صحيفة "timeturk" التركية، إن بشكتاش جدد رغبته فى ضم رمضان صبحى بعدما حاول النادى التركى الدخول فى تفاوض مباشر مع اللاعب فى ديسمبر الماضى.

وأشارت الصحيفة إلى أن رمضان صبحى يستهدف العودة مرة أخرى إلى أوروبا بعد رحيله عن الدورى الإنجليزى فى تجربتين لم يكتب له فيهما النجاح، مع فريقى ستوك سيتى وهيدرسفيلد تاون.

وشهدت الساعات الماضية قراراً من غرفة المنازعات فى الاتحاد الدولي بتغريم الأهلي مبلغ 300 ألف جنيه إسترليني لصالح هيدرسفيلد، وكلّف مجلس إدارة الأهلي الشئون القانونية للنادى، بالتنسيق مع محامٍ برتغالي تمت الاستعانة به مؤخراً، بتقديم استئناف ضد هذا الحكم الذي لا يُعد نهائياً، ومن حق النادي الاستئناف على القرار أمام المحكمة الرياضية الدولية خلال 21 يوماً من صدوره، وهو ما حدث حيث قدم النادي استئنافا خلال الساعات الماضية لأن الحكم يتضمن بعض المخالفات حسب وصف مسئولى النادي.

ويتضمن القرار دفع الأهلي 150 ألف جنيه إسترليني بالإضافة إلى 5% فائدة سنوية اعتباراً من 19 أكتوبر 2020 حتى تاريخ السداد الفعلي ودفع 150 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى فائدة 5% سنوياً اعتباراً من 28 ديسمبر 2020 حتى تاريخ السريان، كما يستوجب على الأهلي دفع التكاليف النهائية للإجراءات البالغة 20 ألف دولار، وحال عدم تسديد الأهلي الغرامة إذا أصبح الحكم نهائياً قد يتم منع النادي من تسجيل أي لاعبين جدد، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، حتى يتم دفع المبلغ المستحق، ويصل الحد الأقصى للحظر إلى ثلاث فترات تسجيل كاملة ومتتالية، ولعب رمضان صبحي للأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف بين يناير 2019 وأغسطس 2020 على فترتين قبل أن ينتقل إلى بيراميدز قادما من هدرسفيلد الإنجليزي عقب انتهاء الإعارة في صيف 2020.