الامارات | "وعد برشلونة" إلى محمد صلاح.. اتفاق مسرب أغضب بشدة إدارة ليفربول

شكرا لقرائتكم خبر عن "وعد برشلونة" إلى محمد صلاح.. اتفاق مسرب أغضب بشدة إدارة ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ميرور" عن أن السبب الرئيس وراء غضب إدارة نادي ليفربول الإنجليزي، وخاصة ملاكه الأميركيين، من هداف "الريدز" والدوري الإنجليزي الممتاز، محمد صلاح، ليس فقط لأنه يريد إتمام عقده الحالي، ومغادرة الفريق مجانا في صيف 2023 إلى أحد أندية إنجلترا، بل لأنه بالفعل حصل على "وعد من نادي برشلونة بأنه مرحب به، حين يكمل عقده وينتقل مجانا إلى كاتالونيا براتب ومزايا كبيرة".

وتقع إدارة ليفربول تحت ضغوط كبيرة منذ ما يزيد على العام، بسبب فشل محاولات عدة في الوصول إلى اتفاق بتمديد عقد صلاح، ومنحه الراتب السنوي الذي يريده ويتعدى العشرين مليون يورو. وقالت الصحيفة إن صلاح حصل على اتفاق بشكل غير معلن من قبل إدارة برشلونة بقيادة الرئيس خوان لابورتا، وجاء ذلك بعد إبرام النادي الكاتالوني اتفاق الرعاية الكبير مع شركة "سبوتيفاي" بنحو 300 مليون يورو.

وقالت "ميرور" إنه تبين أن هذا الاتفاق الذي تم تسريبه أخيرا، هو السبب الرئيس في حالة الغضب التي تسود أوساط مسؤولي ليفربول، بحسب مصادر من النادي. وكان لافتا قبل أسبوع حين قال محمد صلاح بأنه ملتزم بالبقاء مع ليفربول الموسم المقبل، دون التطرق إلى تجديد عقده، بخلاف ما كان يتحدث عنه قبل أشهر من ذلك. ويشعر مسؤولو ليفربول بأنه تم خداعهم من قبل وكيل صلاح، الكولومبي محمد عباس.

وتم تفسير هذا الأمر بأن صلاح ينوي إتمام الموسم المتبقي من عقده، والانتقال إلى ناد آخر، وتناقلت وسائل إعلام إنجليزية قبل أيام خبرا عن رغبته في اللعب لمانشستر سيتي، لكن الحقيقة أن صلاح راغب في خوض تجربة مع برشلونة، وأن الامر تطور إلى اتفاق غير معلن.

وينسجم هذا الأمر مع الحوار الذي تحدث فيه محمد صلاح عن رغبته الواضحة في اللعب بالدوري الإسباني، وسبق أن قال بالحرف "مع برشلونة أو ريال مدريد"، ما أكد شكوك إدارة ليفربول بأن النجم المصري لم يعد راغبا في التفاوض حول تجديد عقده، وأنه بالفعل حسم أمره.

وقالت الصحيفة إن مدرب برشلونة تشافي معجب بشدة بإمكانات صلاح ومهاراته، ويريد بناء فريق قوي لبرشلونة، مع تصميمه على استقدام أفضل النجوم في الفترة المقبلة. وباتت إدارة ليفربول بين أمرين أحلاهما مر، فمن ناحية لا تريد منح صلاح العقد الذي يريده، خاصة وأنه بات على مشارف الـ30 من العمر، كذلك لا تريد أن تفقده مجانا بعد عام.

وتعيش إدارة ليفربول هذه الأيام تحت ضغط آخر، بسبب الرحيل المرتقب لثاني أفضل لاعبي ليفربول بعد صلاح، السنغالي ساديو ماني، الذي يحصل على راتب متواضع، ويرفض ملاك النادي منحه راتبا أفضل، إذ يحصل على 6.5 ملايين يورو، وهو في المرتبة 11 بترتيب رواتب لاعبي الفريق. حتى أن الغيني نابي كيتا يتفوق عليه (7.5 ملايين يورو).

وقد حصل ماني على اتفاق ممتاز مع بايرن ميونيخ الألماني مقابل 15 مليون يورو راتبا سنويا، ومزايا عديدة، وصرح قبل يومين خلال مؤتمر صحافي مع منتخب بلاده، بأنه لم يعد راغبا في اللعب لليفربول، ويريد الرحيل في الصيف المقبل.

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