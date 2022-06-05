تعرف على القنوات الناقلة لمباراة تونس وبوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

يحتضن ملعب فرانسيستوون ستاديوم، مباراة مرتقبة بين منتخبي بوتسوانا وتونس، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 في كوت ديفوار.



ويلعب المنتخبان ضمن المجموعة العاشرة، مع كل من ليبيا وغينيا الاستوائية.

واستهل المنتخب التونسي مشواره في البطولة بالفوز على غينيا الاستوائية برباعية دون رد، بينما خسر لاعبو بوتسوانا بنتيجة 1-0.

موعد مباراة بوتسوانا وتونس في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 هو الأحد 5 يونيو/ حزيران 2022.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة، الثانية ظهرا بتوقيت تونس.

وتُنقل مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 عبر قنوات "بي إن سبورتس" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المُقرر أن يتم نقل مباراة بوتسوانا وتونس على الهواء مباشرة عبر قناة "بي إن سبورتس 3".