شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يواجه غينيا فى الظهور الأول لإيهاب جلال بتصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح منتخب مصر لكرة القدم، بقيادة إيهاب جلال، مبارياته بتصفيات كأس الأمم الأفريقية القادمة اليوم، الأحد، بمواجهة منتخب غينيا، فى التاسعة مساءً باستاد القاهرة الدولى، حيث يتواجد منتخب الفراعنة بالمجموعة الرابعة برفقة كل من غينيا وإثيوبيا ومالاوى.

ويسعى إيهاب جلال لتحقيق الفوز فى الظهور الأول بعد توليه القيادة الفنية للمنتخب، وحصد أول ثلاث نقاط بالمجموعة وإثبات أحقية توليه المسئولية برفقة جهازه المعاون، الذى يضم كلا من: محمد شوقى مدربا عاما، وأحمد حسام مدربا مساعدا، وعصام الحضرى مدرب حراسى مرمى.

ومن المقرر أن يتواجد الحارس محمد أبو جبل بالتشكيل الأساسي اليوم أمام غينيا، بعد إصابة زميله محمد الشناوى بفيروس كيورونا منذ انضمامه لمعسكر الفراعنة، لذا استقر إيهاب جلال المدير الفني على مشاركة أبو جبل، ويقترب الثنائى محمد إبراهيم صانع الألعاب وكريم حافظ الجناح الأيسر من التواجد فى التشكيل الأساسى أيضا، وذلك عقب ظهورهما بشكل جيد فى التدريبات.

واستقر إيهاب جلال على مشاركة المدافع ياسر إبراهيم بجوار محمود "الونش" فى خط الدفاع عقب تأكد غياب أحمد حجازي المتواجد حاليا فى إسبانيا لخوض مرحلة تأهليلية على أن تتم متابعته خلال هذه الفترة، وفى حال التأكد من سلامته وجاهزيته تماما ستتم الاستعانة به في مباراة إثيوبيا يوم 9 يونيو الجارى.

ويبدو التشكيل الأقرب للمنتخب أمام غينيا مكونا من:

محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، وفى الدفاع الرباعى كريم حافظ ومحمود "الونش" وياسر إبراهيم وعمر جابر، وفى الوسط الثلاثى حمدى فتحى وعمرو السولية ومهند لاشين، وفى الهجوم محمد صلاح ومصطفى محمد ومحمود حسن "تريزجيه".

وكان إيهاب جلال قد ضم 29 لاعباً لقائمة منتخب مصر وجاءت الأسماء كالتالى: محمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحى - محمود جاد- عمر جابر -عمر كمال - محمود علاء - محمود الونش - أحمد حجازى - أحمد فتوح - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - محمد عبد المنعم - محمد الننى -مهند لاشين - حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدى أفشة - أحمد حمدى - إمام عاشور - محمد صلاح - أحمد سيد "زيزو" - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - محمد إبراهيم - إبراهيم عادل - أحمد عاطف - مصطفى محمد- كريم حافظ.

ومن ناحية أخرى، استعد المنتخب الغيني جيداً لهذه المباراة ويراهن الجهاز الفني علي النجم الدولي الغيني نابي كيتا نجم ليفربول الإنجليزي والذي انضم لصفوف منتخب بلاده مساء الأربعاء، قبل أن يصل المنتخب الغيني أول أمس الجمعة إلى القاهرة استعداداً لمواجهة مصر.. ويؤكدون أنهم جاهزون لتحقيق المفاجأة بالقاهرة.

ويتفوق منتخب مصر فى القيمة التسويقية على منتخب غينيا قبل موقعة الأحد، وتبلغ قيمة لاعبى الفراعنة 160.6 مليون يورو، فى حين تبلغ القيمة التسويقية للاعبى غينيا 96.7 مليون يورو.