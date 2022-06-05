شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه منتخب دمياط ودياً اليوم استعداداً للمقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى مباراة ودية اليوم، الأحد، ضد منتخب دمياط على ملعبه بالإسماعيلية، وذلك فى إطار سلسلة مبارياته التجريبية خلال التوقف الدولى الحالى استعدادًا لمنافسات الدورى العام وكأس رابطة الأندية المحترفة.

ويسعى الجهاز الفنى للدراويش، بقيادة حمزة الجمل، لتجهيز الفريق خلال الفترة الحالية بالإضافة إلى الاطمئنان على العائدين من الإصابة إلى جانب تجريب مجموعة من الخطط الفنية والوقوف على مدى استيعاب اللاعبين للجمل التكتيكية المقرر تنفيذها فى اللقاءات المقبلة بداية من مواجهة المقاولون العرب فى الجولة القادمة بالدوري.

فى سياق آخر، استعجل مسئولو النادى الاسماعيلى اتحاد الكرة للرد على الخطاب الذى أرسلوه للاستفسار عن مواعيد المباريات المتبقية من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، والتى بلغ الدراويش الدور نصف النهائى فيها، للاستقرار عن جدول المباريات الودية وفترة الإعداد التى يخوضها الفريق خلال فترة توقف الدوري الحالية.

وتمكن فريق الإسماعيلي من بلوغ نصف نهائي بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة، بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية من البطولة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.