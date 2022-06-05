البولندية إيجا شيانتيك تحرز بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس 2022)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

نجحت البولندية إيجا شيانتيك في الفوز ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس 2022)، عقب الفوز على الأمريكية كوكو جوف في المباراة النهائية.



وفازت شيانتيك، المصنفة الأولى عالميا، بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، بعد الفوز 6-1 و6-3 على الأمريكية كوكو جوف.

وبدأت اللاعبة البولندية النهائي بقوة، وكسرت إرسال جوف 5 مرات على مدار المجموعتين.

وعلى الرغم من أن مباريات التنس الكبرى تستغرق وقتا طويلا، لكن شيانتيك حسمت المباراة من أول فرصة متاحة في ساعة واحدة و8 دقائق.

وقبل انطلاق البطولة، كانت شيانتيك مرشحة بقوة لحصد اللقب، ونجحت بالفعل في تحقيق التوقعات من خلال التتويج.

وتوجت شيانتيك (21 عاما) بلقبها الثاني في البطولات الـ4 الكبرى، بعدما أحرزت اللقب في رولان جاروس في 2020.

وعززت شيانتيك سجلها بتحقيق فوزها الـ35 على التوالي، والتفوق على منافستها جوف البالغ عمرها 18 عاما في ملعب فيليب شاترييه.

وبعد نهاية المباراة، وجهت شيانتيك رسالة إلى الشعب الأوكراني، حيث طالبته بالوقوف والثبات في ظل الحروب الروسية الأوكرانية.

وقالت شيانتيك: "أود أن أقول شيئا عن أوكرانيا، يجب أن تبقى قوية، فالحرب لا تزال مستمرة".