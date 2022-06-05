شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلي يتوج بالدوري الممتاز للمرة الخامسة في تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح النادى الاهلى بلقب الدوري الممتاز للمرة الخامسة فى تاريخه بعد تعادله مع الزمالك بهدفين لكل فريق فى مثل هذا اليوم 5 يونيو 1984، سجل ثنائية الأهلى خالد جاد الله وعلاء ميهوب، وسجل ثنائية الزمالك نصر إبراهيم وكوارشى.

وجاء تشكيل الأهلي في المباراة مكونا من: أحمد شوبير، حمدي أبوراضى، محمود صالح، محمد حشيش، مدحت رمضان، علاء ميهوب، ضياء السيد، خالد جاد الله، أسامة عرابي، محمد عامر "كابتن الفريق" ، زكريا ناصف.

وفي الشوط الثاني خرج ضياء السيد المصاب ونزل تيسير محمد بدوى في الدقيقة 21، ثم رمضان السيد بدلا من حمدي أبوراضي، مما دفع الجوهري لإجراء تغيير تكتيكي في أرض الملعب حيث لعب مدحت رمضان ظهير أيمن بدلا من أيسر، وعاد أسامة عرابي للظهير الأيسر.

بينما كان التعادل أو الفوز يكفى الزمالك لاستعادة اللقب الغائب آخر 5 مواسم، والذى كان يغيب عنه كل من عادل المأمور، إبراهيم يوسف، بدر حامد، محمد حلمي" للانضمام للمنتخب في بطولة أولمبياد 1984.

ودخل الزمالك المباراة بقيادة محمود أبورجيلة بتشكيل مكون من: عادل المندوه، محمد صلاح الدين، سعيد الجدى، أشرف قاسم، هشام يكن، جمال عبدالحميد، فاروق جعفر "كابتن الفريق"، أيمن يونس، نصر إبراهيم، الغاني إيمانويل كوارشي، طارق يحيى ، ونزل إسماعيل يوسف بدلا من جمال عبدالحميد، وأحمد عبدالحليم بدلا من نصر إبراهيم.

بصافرة إيطالية للحكم بيترو ديليا انطلقت ضربة البداية، وفى الدقيقة 12 احتسب الحكم خطأ على حمدي أبوراضى، رفعها طارق يحيى ويقابلها نصر إبراهيم في شباك أحمد شوبير، لينال شرف تسجيل أول هدف رسمي في شباك أيوب الكرة المصرية، بعد عذرية استمرت 732 دقيقة.

وفى الدقيقة 36 تعادل الأهلي من ضربة جزاء سجلها خالد جاد الله، وفى الشوط الثاني أعاد الغاني كوارشي التقدم للزمالك في الدقيقة 31 بقذيفة رأسية، قبل أن يدرك علاء ميهوب هدف التعادل للأهلي قبل نهاية المباراة بخمسة دقائق.

وشهدت المباراة طرد زكريا ناصف لاعب الأهلي لتعديه بالركل لمحمد صلاح الدين لاعب الزمالك، ليتوج الأبيض بلقب الدوري للمرة الخامسة في تاريخه.

وتُوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الاهلى بـ10 ألقاب لدوري الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021)

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، و 2020 و 2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ24 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس موسم 2019 - 2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.