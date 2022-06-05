شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى النقاز وعمر كمال يهددان مستقبل المثلوثى فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح مصير التونسي حمزة المثلوثي، الظهير الأيمن لفريق الزمالك، مهدداً بالرحيل، بعدما بات مواطنه حمدي النقاز على مقربة من العودة للفارس الأبيض بالموسم الجديد، نظًرا لوجود عقد بين الطرفين من الموسم بداية الموسم الحالي إلا أنه لم يفعل بسبب إيقاف القيد.

كما يقترب عمر كمال عبد الواحد ظهير أيمن فيوتشر من الانتقال للزمالك، وفقًا للعقد المبرم أيضًا فى بداية الموسم، ليصبح المثلوثي مهددًا بالرحيل، ومن المنتظر أن تتحدث إدارة نادى الزمالك مع مهند عون وكيل اللاعب للبحث له عن عرض فى الميركاتو.

واستقرت إدارة الكرة بنادي الزمالك على رحيل التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق نهاية الموسم الحالي، وذلك بعد تراجع مستواه مؤخرا ورغبة البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني للفريق فى التعاقد مع ظهير أيمن مميز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وجاءت رغبة إدارة الكرة في تسويق المثلوثي متوافقة مع رغبة البرتغالي فيريرا، خاصة أن عقد اللاعب مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وفي حالة عدم تسويقه في الصيف القادم فإنه سيرحل عن النادي بنهاية الموسم المقبل مجانا، ومن الأفضل تسويقه في الصيف وتحقيق استفادة مادية للنادي.