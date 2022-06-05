شكرا لقرائتكم خبر عن القمة تؤجل حسم مصير موسيماني فى الأهلي رغم "صدمة" أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاء ارتباط فريق الكرة بالنادى الاهلى بمباراة مصيرية أمام الزمالك فى لقاء القمة المقرر له الثامنة مساء الأحد 19 يونيو الجارى باستاد الأهلى والسلام، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع العشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ليؤجل حسم ملف الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للفريق رغم صدمة ضياع اللقب الأفريقى.

ولم يُعلن الأهلي عن أى قرارات تتعلق بمصير موسيماني، حتى الآن، رغم حالة الغضب التى اشتدت تجاه المدير الفني عقب ضياع لقب دوري الأبطال، واكتفى الأهلي بالتأكيد عقب انتهاء المباراة أن مجلس الإدارة لم يدعُ لأى اجتماعات طارئة لمناقشة أمور فنية أو إدارية تخص الفريق الأول لكرة القدم، وكل ما تردد فى هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة.

وتسود حالة من الانقسام داخل الأهلي بشأن مصير موسيماني إذ يُطالب البعض بتجديد الثقة في المدير الفني باعتباره حقق نجاحات كثيرة مع الأهلي، فيما ترى الغالبية فى النادى أنه من الأفضل إقالة المدير الفني بعد خسارة اللقب الأفريقي.

وجاء ارتباط الاهلى بخوض مباراة القمة أمام الزمالك التي يرغب في الفوز بها لاستعادة عرش صدارة الدوري الذى فقده بسبب تأجيل مبارياته بعد انشغاله بخوض مبارياته الأفريقية ليدفع مسئولى القلعة الحمراء لتأجيل حسم ملف موسيمانى خوفاً من اتخاذ قرار يؤثر على الفريق قبل أيام من المباراة المرتقبة.

ويتصدر نادى الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة بعد خوض 20 مباراة، فيما يحتل الاهلي المركز الثالث برصيد 37 نقطة بعدما لعب 16 مباراة.