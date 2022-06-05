شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد يغيب عن الزمالك فى قمة الدورى أمام الأهلي بتعليمات الطبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب طارق حامد، لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، من الغياب عن صفوف فريقه فى مواجهة الأهلي بقمة الدورى، والمقرر لها يوم 19 يونيو، ضمن منافسات الجولة العشرون من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وذلك بعدما حذره الطبيب المعالج من العودة للملاعب فى الوقت الحالي، خاصة أن طارق حامد يعاني من إصابة فى الرباط الصليبي الخلفي، وستكون مخاطرة فى حال المشاركة دون إتمام العلاج التأهيلي.

وحذر طبيب طارق حامد، الموجود فى إسبانيا لتنفيذ برنامج تأهيلى، من التسرع فى العودة للملاعب، مؤكداً أن إصابته تحتاج لفترة تأهيل لا تقل عن شهر حتى يتمكن من العودة، لافتًا إلى أن اللاعب يمكنه المشاركة بشكل طبيعي ولكن فى تلك الحالة سيتحامل علي إصابته وقد يؤدي ذلك لتفاقمها وجعلها إصابة مزمنة، الأمر الذى يتطلب خضوعه للتأهيل بشكل مناسب قبل العودة للملاعب، ليصبح من المحتمل بنسبة كبيرة غياب اللاعب عن لقاء القمة أمام الأهلي.

ولم يحدد طارق حامد حتى الآن موعد عودته من إسبانيا حيث لم ينته اللاعب من الفحوصات الطبية التى حرص على إجرائها تحت إشراف أطباء متخصصين لعدم تفاقم الإصابة وتحولها لإصابة مزمنة.