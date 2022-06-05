تعرف على أرقام أحمد عبد الرؤوف مع المصرى بالسلوم قبل مواجهة الأهلى فى الكأس

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القاهرة - سامية سيد - تنتظر أحمد عبد الرؤوف نجم الزمالك السابق، والمدير الفني لنادى المصرى بالسلوم، مواجهة نارية أمام الأهلى يوم 12 يونيو الجارى، في إطار دور الـ32 من بطولة كأس مصر الجديد.

وحقق أحمد عبد الرؤوف نتائج جيدة مع الفريق خلال مشواره في مجموعة بحرى والإسكندرية والتي تصدرها حرس الحدود وانتزع بطاقة العودة للدورى الممتاز، حيث أنهى المصرى بالسلوم المسابقة بالتعادل السلبى مع الحرس في الجولة الأخيرة.

واختتم نادى المصرى بالسلوم مشواره في المركز الثامن برصيد 43 نقطة، حيث حقق الفوز في 11 مباراة وتعادل في 10 مواجهات وخسر في 9 لقاءات، سجل لاعبوه 37 هدفا واستقبل 22 هدفا.

ونستعرض أرقام أحمد عبد الرؤوف مع المصرى بالسلوم قبل مواجهة الأهلى:

قاد الفريق في 17 مباراة

فاز: 7 مباريات

تعادل: 6 مواجهات

خسر: 4 مباريات

سجل لاعبوه: 24 هدفا

استقبل: 10 أهداف