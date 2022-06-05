شكرا لقرائتكم خبر عن أبو بكر حمزة الجمل يجرى جراحة الصليبى اليوم برفقة طبيب الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع أبو بكر حمزة الجمل، مهاجم الإسماعيلي الشاب، لجراحة الرباط الصليبي للركبة اليوم الأحد بأحد مستشفيات القاهرة بعد تعرضه لتلك الإصابة مؤخراً.

وكان اللاعب الشاب القادم من نادي القناة فى بداية هذا الموسم قد تعرض لتلك الإصابة خلال مباراة الفريق الودية ضد التل الكبير، ليخضع للأشعة التى أثبتت تعرضه لقطع فى الرباط الصليبي سيغيب على إثرها لمدة 6 أشهر مقبلة.

ومن المقرر أن يرافق مهاجم الدراويش الواعد أحد أعضاء الجهاز الطبي للفريق لاستكمال برنامجه العلاجي والتأهيلي عقب انتهاء الجراحة، تمهيداً لاستعادة جاهزيته وعودته للتدريبات إعتبارا من الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن أبو بكر لم ينل فرصة المشاركة فى أى مباراة رسمية ضمن صفوف الفريق الأول إلا أنه كان يشارك مع فريق الشباب بدوري الجمهورية وقدم مستويات مميزة.