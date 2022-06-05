شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلى يجهز تقريراً عن 10 لاعبين دوليين بفرمان موسيمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف سامى قمصان، المدرب العام للنادى الاهلى، على متابعة لاعبيه الدوليين تمهيداً لتسليم تقرير عنهم للجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للفريق، ويستعد الأهلى لمواجهة المصرى بالسلوم فى التاسعة مساء الأحد 12 يونيو المقبل باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر 2021.

ويخوض الأهلى مباراة المصرى بالسلوم بدون اللاعبين الدوليين تنفيذاً لقرار اتحاد الكرة بخوض مباريات دور الـ 32 للنسخة الجديدة من بطولة كأس مصر بدون الدوليين.

ويتواجد فى صفوف منتخب مصر حالياَ سبعة لاعبين من الأهلى هم: محمد الشناوي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد عبد المنعم ومحمد مجدي أفشة، ويعانى الشناوى من الإصابة بفيروس كورونا، فيما لا يزال محمد عبد المنعم فى مرحلة التأهيل من مزق العضلة الضامة، وكذلك عمرو السولية الذى أنهى برنامجه التأهيلى من شد الخلفية.

بينما يتواجد بيرسى تاو مع منتخب جنوب أفريقيا وأليو ديانج مع منتخب مالى وعلى معلول مع منتخب تونس.