شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يتوجه للإسكندرية اليوم لدخول معسكر مغلق استعداداً لسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه فريق طلائع الجيش بقيادة طارق العشرى اليوم، الأحد، إلى الإسكندرية لدخول معسكر مغلق هناك لمدة خمسة أيام ببرج العرب، لتجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً خلال فترة توقف الدورى الحالية بسبب الأجندة الدولية.

ويتوجه الطلائع للإسكندرية اليوم على أن يعود للقاهرة الخميس 9 يونيو لخوض سلسلة من المباريات الودية متدرجة المستوى.

ورصدت إدارة نادى طلائع الجيش مكافآت خاصة لتحفيز لاعبيها لاقتحام المربع الذهبى للمسابقة، حيث يسعى طارق العشرى المدير الفنى للطلائع لاستغلال صحوة الفريق الحالية، حيث لم يخسر الفريق طوال الـ13 مباراة الأخيرة بالدورى، ونجح فى جمع 17 نقطة من ست مباريات، شهدت التعادل مع الأهلى، والفوز على سيراميكا والإسماعيلى، والتعادل مع البنك الأهلى، ثم الفوز على الزمالك والمقاولون العرب وغزل المحلة، والوصول للنقطة 32 التى قربت الفريق من المنافسة على المربع الذهبى.

ويستعد الطلائع لمواجهة سموحة المقرر لها التاسعة والنصف مساء الجمعة 17 يونيو الجارى على استاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة 22 لمسابقة الدورى الممتاز.

ويحتل الطلائع المركز السادس بجدول ترتيب الدورى برصيد 32 نقطة بعدما لعب 21 مباراة فاز فى 8 لقاءات وتعادل فى 8 مواجهات وخسر 5 مباريات، وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه 14 هدفا.