شكرا لقرائتكم خبر عن الأوليمبى يعلن عن المدرب الجديد فى جلسة الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عاصم زغلول، عضو مجلس الإدارة ولجنة الكرة بنادى الأوليمبى، أن لجنة الكرة فى اجتماعات مستمرة وتقوم حاليا بدراسة جميع الملفات للمديرين الفنيين، وسيتم الإعلان الرسمى عن المدير الفنى فى جلسة الأربعاء المقبل، عقب تقديم لجنة الكرة التقرير النهائى لمجلس الإدارة.

وكانت لجنة الكرة المكونة من عاصم زغلول وهشام حمدى وإيهاب الكاس، وفى حضور الكابتن مصطفى شتا نجم النادى فى عصره الذهبى والحاصل على الدورى الممتاز، قد اجتمعت مع محمد كامل الشهير بكيتا وطرح اسمه من المرشحين عقب تعاقد أحمد الكاس مع المنصورة ليكون كيتا الحل السكندرى، كما تقدم عبد الناصر محمد باعتذار للأوليمبى، نظرا لارتباطه بعقد لمده موسم ونصف مع الإنتاج الحربى.

واحتل نادى الأوليمبى المركز الثالث فى ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية، بعد انتهاء الجولة الثلاثين والأخيرة، بعد الفوز على ألعاب دمنهور بهدف نظيف.

وجاءت إحصائيات مجموعة بحرى كالتالى:

عدد المباريات: 240 مباراة

الفوز: 156 مباراة "100 داخل الأرض – 56 خارج الأرض"

التعادل: 84 مباراة "35 سلبيا – 49 إيجابيا"

عدد الأهداف: 541 هدفا

الهداف: حسام باولو برصيد 17 هدفا

الفريق المتأهل: حرس الحدود

الأندية الهابطة: دمنهور، الزرقا، صيد المحلة، الرجاء المطروحى

الأكثر فوزا: حرس الحدود برصيد 16 انتصارا

الأقل فوزا: صيد المحلة بـ3 انتصارات

الأكثر تعادلا: دكرنس والحمام بـ14 مباراة

الأقل تعادلا: الرجاء المطروحى بـ5 مواجهات

الأكثر هزيمة: الرجاء بـ25 لقاء

الأقل هزيمة: حرس الحدود ودكرنس بمباراتين